‘Sık sık su için ve ağzınızı yıkayın’

Koronavirüsün, Türkiye’nin yüzde 80’ini enfekte edeceğini belirten Acıbadem Altunizade Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, “Bağışıklık sistemi iyi ve sağlıklı olan kişiler virüsle temas etmiş olsalar bile büyük çoğunluğu basit grip gibi atlatabilir. Ancak zeminde bağışıklık sistemini bozan hastalık varsa virüs 1-14 gün içerisinde hasta edebilir. Siz grip gibi geçirebilirsiniz ama başkalarının hayatına mal olabilirsiniz. O yüzden bu süreçte evde kalmak çok kritik. Zorunlu olmayan herkes sosyal hayatının fişini çeksin ve evinde beklesin” dedi.

Koronavirüs için temel kaynağın enfekte olmuş hastalar olduğunu dile getiren Doç. Dr. Okur, virüsün etkisine dair de şunları anlattı: “Virüs üst solunum yolu mukozamızda temas ettiğinde; su ile mukozayı ıslatır ve yutarsak mide asidinde canlılığını sürdüremez. Bu nedenle su içmek ve ağzı sık çalkalamak el yıkamak kadar önemli.

Yetmezliğe girer

Virüs üst solunum yolumuza girdikten sonra üremek için uygun ortamı bulduğu için hızla üremeye başlıyor, savunma sistemimizi aşıp hızla üremesini sürdürdüğünde alt solunum yolumuz olan bronşlarımızı etkileyerek bronşit ve zatürreye yol açıyor.

Virüsün üremesi çok olduğunda çok sayıda hava keseciklerinin içinde sıvı birikmeye başlar, fazla sayıda savunma hücreleri hücumu olur. Virüs, savunma hücreleri ve su ile dolan akciğerler işlevini yapamaz, yetmezliğe girer.”