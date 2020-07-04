Şike davasında soru gerginliği

FETÖ mensuplarınca 3 Temmuz 2011’de yapılan şike operasyonunun yıl dönümüne denk gelen duruşmaya, müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Başkanvekili Semih Özsoy, Genel Sekreter Burak Kızılhan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri, müşteki Olgun Peker ile avukatları da geldi. Duruşmada ifade veren Ali Koç, FETÖ’nün 2011 yılında Türk futboluna el attığını söyleyerek, “Bunu da Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olan Fenerbahçe üzerinden yapmaya çalışmıştır” dedi.



‘Büyük bir direniş’



Koç, şöyle devam etti: “Fenerbahçe camiası tek başına 3 Temmuz kumpasına karşı dik durmuş, Başkanımız Aziz Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü Fenerbahçe’yi tarumar etmek için tüm gücüyle saldırırken daha ilk günden tarihe geçen sözlerini söylemiştir. ‘Ne şikesi memleket elden gidiyor’ diyerek bu örgütün asıl amacını resmen ifşa etmiştir. Fenerbahçe camiası Aziz Yıldırım liderliğinde büyük bir direniş gerçekleştirdi. O gün camiamızın verdiği örnek mücadele, FETÖ’nün ilk defa başarısızlığa uğramasını sağlamıştır. Biz Fenerbahçe camiası olarak FETÖ ile mücadelede milat olarak 3 Temmuz’u kabul etmekteyiz.” Koç ifadesinin sonunda sanıklardan şikayetçi olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti. Koç’un ifadesinin ardından Baransu söz almak isteyince mahkeme başkanı, Koç’un kulüp adına tüzel kişi olarak ifade verdiğini belirterek soru sorulmayacağını söyledi. Baransu’nun ısrar etmesi üzerine mahkeme başkanı Baransu’yu salondan çıkardı.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık İbrahim Emre’nin cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edilmesine karar verdi. Heyet bu sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu. Heyet, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Ekrem Dumanlı, İhsan Kalkavan, Mutlu Ekizoğlu, Şerif Ali Tekalın’ın da bulunduğu 16 kişinin dosyasını ayırdı. Bir sonraki duruşmanın 9-20 Kasım tarihleri arasında yapılmasına karar verildi.