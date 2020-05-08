Sıkılan kendini sokağa atıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılmasını engellemek için “Evlerinizde kalın” çağrılarına rağmen İstanbul’da binlerce vatandaş dün de sokakları doldurdu. Gerekçe, “Evde zaman geçmiyor, sıkıldık!” oldu.

Milliyet olarak İstanbul’un en işlek noktalarını gezerek vatandaşların uyarılara dikkat edip etmediğini gözlemledik. İlk durağımız Kadıköy. Her zaman kalabalık olmasına alıştığımız Kadıköy sokakları çok sakin. Bahariye caddesine doğru yürüdüğümüzde yoğunluğun biraz arttığını gördük. Bahariye’den tarihi Kadıköy bit pazarına doğru geldiğimizde ise sokakta birkaç kişinin dışında kimseyi göremedik. Bit pazarı esnafı Mahmut Yılmaz, “1,5 aydır burası bu şekilde. Önceden ortalama 3-4 bin insan geçerdi. Şimdi günde toplasan 50 kişi ancak geçiyor” dedi.



Uyarıları dinlemediler

Zeytinburnu sahilinde yasak olmasına rağmen gezen vatandaşların yanı sıra oturup sohbet edenler de çoğunluktaydı. Evde kal çağrılarına rağmen birçok vatandaş 58. Bulvar’ı doldurmuştu. Özellikle banka önlerindeki sıralarda sosyal mesafeye uyulmadığını gördük. Başka detay ise caddedeki börekçide vatandaşların maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymayarak börek yiyip çay içmesiydi. Cadde üzerinde sokağa çıkmaları yasak olmasına rağmen çocuklar ve 65 yaş üzeri vatandaşların da olduğunu gördük. Polis ekiplerinin sosyal mesafeye ve maske takma zorunluluğu nedeniyle vatandaşları uyarısına ise aldırış eden yoktu.



Zeytinburnu’ndan sonraki adresimiz Eminönü. Eminönü Meydanı’nda gün boyu trafik sıkışıklığı yaşandı. Arabalı vapur kuyruğu bile vardı. Evden çıkması yasak çocukların etraftaki zabıta ve polislere rağmen alt geçitte ve sahilde dilendiğini gördük. Tahtakale’de ise neredeyse yürümek zor. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı Tahtakale’de bulunan bir tarihi kahvecinin önünde oluşan uzun kuyrukta sosyal mesafe kuralı tamamen unutulmuş durumda.





Neden dışarıdayız?



Pembe Özer (65): “Ben 65, eşim de 67 yaşında. Bize sokağa çıkmak yasak ama maaşımızı almak için mecburen çıktık. Başvurduk ama eve gelmedi. Hemen evimize döneceğiz. Sadece biz değil ki bir sürü insan çıkmış dışarı.”



Esin Atagören (50): “Deniz havası almak için çıktım. Kapalı ortamda durduğum için canım sıkılıyor. Maskemi sigara içtiğim için çıkardım.”

Orhan Demirtaş (65): “Güneşlenmek ve hava almak için çıktım. Evde zaman geçmiyor. Sıkıldık!”

Ömer Kırdıkaya (64): “Evde duramıyorum. Daralıyorum. Maske kulaklarımı acıtıyor, o yüzden takmıyorum.”



Kemal Demirgen (70): “Dükkanımı açmaya geldim. Mecburen açtım. Kirasını nasıl ödeyeyim. 50 yıldır burada esnafım. Açmazsam çoluk çocuk aç kalır.”



Nizami Bozoklu (65): “Torunum yüzde 96 engelli. Ben de böbrek hastasıyım. Çocuk evde sağa sola saldırıyor. Enerjisini atsın diye buraya getirdim. Bahçelievler’de oturuyorum. Bahçelievler’deki parklar ıslak yağmurdan dolayı.”



Beyoğlu aynı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün sosyal medyadan bir fotoğraf paylaşarak “İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken” diye uyarıda bulunmuştu. Ancak Bakan Koca’nın uyarısına rağmen dün de İstiklal Caddesi yoğundu. Polis ekipleri ise cadde üzerinde anonslar yaparak vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyordu.









