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22.09.2020 - 19:31 | | DHA

Silah kaçakçÄ±larÄ±na ÅŸafak operasyonu: GözaltÄ±lar var

Hatay'Ä±n Ä°skenderun ilÃ§esinde silah kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen kiÅŸilere yÃ¶nelikÂ dÃ¼zenlenen operasyonda 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

Silah kaçakçÄ±larÄ±na ÅŸafak operasyonu: GözaltÄ±lar var

Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele (KOM) Åžubesi ekipleri, silah kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen 10 ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelik ÅŸafak vakti operasyon dÃ¼zenledi. Ã–nceden belirlenen 9 adrese Ã¶zel harekat polislerinin desteÄŸiyle eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n yapan ekipler, 5 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Evlerde yapÄ±lan aramalarda, 1 ruhsatsÄ±z tabanca, 2 ruhsatsÄ±z tÃ¼fek, 15 adet fiÅŸek, 6 adet tapu ve 1 adet Ã§ek ele geÃ§irdi.

Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan ÅŸÃ¼pheliler, adliyeye sevk edildi.

Åželale yamacÄ±ndan düÅŸen kadÄ±n kurtarÄ±ldÄ±Bursa'nÄ±n Kestel ilçesinde, yamaçtan düÅŸüp yaralanan kadÄ±n arama kurtarma ekiplerince kurtarÄ±ldÄ±.
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