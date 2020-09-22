22.09.2020 - 19:31 | | DHA
Silah kaçakçÄ±larÄ±na ÅŸafak operasyonu: GözaltÄ±lar var
Hatay'Ä±n Ä°skenderun ilÃ§esinde silah kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen kiÅŸilere yÃ¶nelikÂ dÃ¼zenlenen operasyonda 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele (KOM) Åžubesi ekipleri, silah kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen 10 ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelik ÅŸafak vakti operasyon dÃ¼zenledi. Ã–nceden belirlenen 9 adrese Ã¶zel harekat polislerinin desteÄŸiyle eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n yapan ekipler, 5 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Evlerde yapÄ±lan aramalarda, 1 ruhsatsÄ±z tabanca, 2 ruhsatsÄ±z tÃ¼fek, 15 adet fiÅŸek, 6 adet tapu ve 1 adet Ã§ek ele geÃ§irdi.
Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan ÅŸÃ¼pheliler, adliyeye sevk edildi.