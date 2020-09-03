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03.09.2020 - 12:17 | | DHA

Silah sesleri! Sevgilisinden ayrıldı, kafasına silah dayadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sevgilisinden ayrılan O.A. (23), bir apartmanın bahçesinde başına kurusıkı tabanca dayayarak, intihar edeceğini söyledi. Birkaç kez havaya ateş eden genç, polis tarafından etkisiz hale getirilip, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Silah sesleri! Sevgilisinden ayrıldı, kafasına silah dayadı

Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında yaşanan olayda, O.A. adlı genç, bir apartmanın bahçesinde başına kurusıkı tabanca dayadı. Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girdiği öne sürülen O.A., intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, önce genci sakinleştirmeye çalıştı. O.A. ise uzun süre polisleri kendisine yaklaştırmadı ve havaya birkaç kez ateş etti.

Silah sesleri Sevgilisinden ayrıldı, kafasına silah dayadı

Polislerin çabaları sonunda sakinleşen O.A., bir anlık dalgınlığından yararlanılarak etkisiz hale getirildi. Görüntü alan gazetecilere "Ne çekiyorsunuz" diyerek tepki gösteren O.A., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İfadesinde sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girdiğini söyleyen O.A., daha sonra serbest bırakıldı.

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