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29.09.2020 - 17:05 | | DHA

Silah sesleri sonrasında, evde cansız bedenleri bulundu

 Muğla’nın Dalaman ilçesinde bir kişi, eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra, aynı tüfekle intihar etti.

Silah sesleri sonrasında, evde cansız bedenleri bulundu

Olay, Muğla Dalaman Karaçalı Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk babası Hüseyin D. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Meltem D. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Hüseyin D., pompalı tüfekle ateş ederek Meltem D.'yi vurdu.

Hüseyin D., aynı tüfekle kendini de vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ve emniyet ekipleri çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Hüseyin ve Meltem D.'nin cenazeleri cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dalaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İctimai TV ekibi saldırıya uğradıAzerbaycan'da sınır hattında çatışmalar sürüyor. Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermeni silahlı güçleri Azerbaycanlı basın mensuplarını hedef aldı.
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