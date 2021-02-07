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07.02.2021 - 10:12 |

Silah tutukluluk yaptı sonra olanlar inanılmaz!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan bir kadının eski kocası ile yeni nişanlısı arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavga sonucu silahın tutukluk yapması ve polisin anında müdahalesi ile cinayeti önledi.

Silah tutukluluk yaptı sonra olanlar inanılmaz!

Sabah Gazetesi’nden İbrahim Uzun’un haberine göre, olay Türkmen mahallesinde bulunan parkta meydana geldi. Pınar Bakaç (37) nişanlısı Mehmet Üzücü (34) ile yürüdüğü sırada eski kocası Taşkın Bay (39) ile karşılaştı. Üzücü ile Taşkın Bay arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahını çeken Bay, Üzücü'ye ateş etmek istedi. Silahın tutukluluk yapması sonucu Üzücü yerden aldığı taş ile Bay'a saldırdı. Kanlar içinde yere düşen eski kocanın silahını alan Üzücü, silahı Taşkın Bay'a doğrulttu.

Bu sırada polisler olaya müdahale etti. Üzücü'nün eline tekme atarak silahı alan polis, 3'ünü de gözaltına aldı.

HERKES BİRBİRİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLDU

Karakola götürülen kadın, eski kocası ve yeni nişanlısı burada yeniden kavga etti. Kavgada nişanlısının düşen telefonunu alan kadın, nişanlısının başka bir kadınla görüşmesi olduğunu görünce bu defa ikili arasında kavga çıktı. Herkesin birbirinden şikâyetçi olduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

Trafik magandası kameradaArnavutköy'de, ara sokakta 'drift' yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü, o anları bir arkadaşının cep telefonuna saniye saniye kaydettirdi.
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