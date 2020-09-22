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22.09.2020 - 11:06 | | İHA

Silahı göle attı polisten kaçtı! Kovalamaca sonrası yakalandı

Bursa'da polis ekiplerinin uygulamasında "dur" ihtarına uymayan şahıs aracıyla kaçmaya başladı. Silahı göle atan zanlı, biber gazıyla etkisiz hale getirilince "ne olur yardım edin" diye polislere yalvardı.

Silahı göle attı polisten kaçtı! Kovalamaca sonrası yakalandı

Olay, dün akşam saatlerinde İznik İlçesi İznik Gölü Üçyol mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 54 FS 105 plakalı otomobil sürücüsü 27 yaşındaki Salih H. polis ekiplerinin yaptığı uygulamada "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Sonrasında polis ekipleri ile Salih H. arasında kovalamaca yaşandı. Kovalama sırasında silahını göle atan Salih H.'nin otomobilinin önü kesilerek durduruldu. Çok sayıda polis ekibinin olay yerine gelmesiyle şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüphelinin otomobili çekici ile kaldırılırken, göle atılan silah polis ekipleri tarafından bulunarak el konuldu.

Silahı göle attı polisten kaçtı Kovalamaca sonrası yakalandı

Kaçmaya çalışan Salih H. son olarak biber gazı ile etkisiz hale getirilerek karakola götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Şüphelinin polise direndiği ve etkisiz hale getirildiği anlar ise kameralara anbean yansıdı.

 

 

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