Silahlı kavgadan kaçanlar, ceza yememek için otomobil çalmış!

Olay, 16 Aralık’ta saat 22.00 sularında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koca Mahallesi’ndeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Akgün ve yakınlarının husumetlisi olduğu öne sürülen Yusuf A. ile Şaban A., Akgün’ün evinin önüne gitti. Bir süre sözlü tartışan iki grup, birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı. Yaşanan silahlı kavgada, o sırada yoldan geçen Gökhan Y., kolundan yaralandı. Yusuf A. ile Şaban A. olay yerinden koşarak uzaklaşırken, Gökhan Y.’de otomobiliyle hastaneye gitti.

YOL KENARINDAKİ ARACI ÇALIP, KAÇTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin, kontağı üzerinde unutulan bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığını belirledi. Plakası belirlenen otomobilin peşine düşen polis, olay yerine yakın bir yerde aracı terk edilmiş halde buldu. Bölgedeki araştırmasını derinleştiren ekipler, şüpheliler Yusuf A. ile Şaban A.’yı, Bahar Caddesi’nde yakalayıp, gözaltına aldı.

‘SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NEDENİYLE OTOMOBİLE BİNDİK’

Emniyete götürülen şüphelilerin, ifadelerinde, “Sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Polisin geldiğini görünce, ceza yememek için kaçtık. Yol kenarında kapısı açık bir otomobil vardı. Polis görmesin diye içine bindik. Kontak anahtarının üzerinde olduğunu görünce, araçla kaçtık” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf A. ile Şaban A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.