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23.04.2020 - 15:49 | | DHA

Silahlı saldırıda yaralanan belediye başkanı ve eşi taburcu oldu

Burdur'da evlerinde silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova ilçe Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel(68) ve eşi Fatma Şenel(64) tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Silahlı saldırıda yaralanan belediye başkanı ve eşi taburcu oldu

Yeşilova ilçesi Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde pazartesi günü saat 04.30 sıralarında kimliği belirsiz kişiler, Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in evine gidip, kapısını çaldı. Bu kişiler, kapıyı açan Başkan Şenel ve eşi Fatma Şenel'in bacaklarına tabancayla ateş açıp, kaçtı. Yaralanan Şenel çifti, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mümtaz Şenel, sol ayak kaval kemiğinden ameliyat edildi.

Tedavisi tamamlanan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, bugün Burdur Devlet Hastanesi'nden taburcu oldu. Belediye Başkanı Mümtaz Şenel hastane çıkışında sedye üzerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evime gidiyorum. İlgi, destek için herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Şenel ve eşi makam arabasıyla Yeşilova'da saldırıya uğradıkları evlerine gitti.

Silahlı saldırıda yaralanan belediye başkanı ve eşi taburcu oldu

Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınırken, 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Silahlı saldırıda yaralanan belediye başkanı ve eşi taburcu oldu

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