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09.09.2020 - 11:06 | | DHA

Silahlı terör örgütü üyelikten aranan şüpheli yakalandı!

Siirt’te, 'silahlı terör örgütüne üye' olma suçundan aranan M.Y., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Silahlı terör örgütü üyelikten aranan şüpheli yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'silahlı terör örgütüne üye' olma suçundan aranan M.Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. M.Y.'nin kaldığı adresi tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından M.Y., adliyeye sevk edildi.

 

Parkta dehşet anları kamerada! 11 yaşındaki çocuk tekme tokat dövüldüTekirdağ’da parkta arkadaşlarıyla oynayan 11 yaşındaki A.B., sallanma sırası nedeniyle tartıştığı başka çocuğun 33 yaşındaki ablası A.G. tarafından tekme tokat dövüldü. Çocuğun dövüldüğü anlar, bölgedeki güvenlik kamerasına kaydedildi. Anne Derya B., çocuğuna darp raporu alarak, darbedilme görüntüleriyle savcılığa gidip, A.G.'den şikayetçi oldu.
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