Åžile sahilinde adÄ±m atacak yer kalmadÄ±; YoÄŸunluk nedeniyle plaja araÃ§ giriÅŸleri kapatÄ±ldÄ±

Kurban BayramÄ± tatili devam ediyor. Bayram tatili dolayÄ±sÄ±yla Ã§ok sayÄ±da Ä°stanbullu, Åžile plajlarÄ±na akÄ±n etti. Yollarda uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu, plajlar doldu taÅŸtÄ±. Ayazma PlajÄ±'na gelenler hem denize girdi hem de gÃ¼neÅŸlendi. Ã–ÄŸleden sonra yaÅŸanan yoÄŸunluk nedeniyle zabÄ±ta ekipleri plaja giden yolu araÃ§ giriÅŸlerine kapattÄ±. Plaja gitmek isteyenler zabÄ±ta ekipleri tarafÄ±ndan diÄŸer plajlara yÃ¶nlendirildi. Åžile plajlarÄ±nda sosyal mesafe kuralÄ±nÄ±n da hiÃ§e sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Ayazma PlajÄ±'ndaki yoÄŸunluk havadan da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

"KALABALIK AMA NE YAPALIM YANÄ° Ã‡OK SICAK"



Åžile'ye gelen Hakan TatlÄ±, "DÃ¼n kurbanÄ±mÄ±zÄ± kestik bugÃ¼n de buraya geldik. Biz yoÄŸunluktan aracÄ±mÄ±zÄ± dÄ±ÅŸarÄ± bÄ±raktÄ±k. Â Plaja giriÅŸ kapalÄ±ydÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±m ve Ã§ocuklarÄ±mla geldik. Biz kenardayÄ±z. Denizde de mesafeyi korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. KalabalÄ±k ama ne yapalÄ±m yani Ã§ok sÄ±cak" diye konuÅŸtu.Â

"BENÄ°M KORONAVÄ°RÃœSE KARÅžI ENDÄ°ÅžEM YOK"



EÅŸiyle Ãœmraniye'den Åžile'ye gelen Murat Kahveci, "Millet haklÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yaz mevsimi. Evde sÄ±kÄ±lÄ±yor ve daralÄ±yoruz. Stresi sahilde atÄ±yorlar. Benim koronavirÃ¼se karÅŸÄ± endiÅŸem yok" ifadelerini kullandÄ±.Â



Caner Ã–zgÃ¼l, "Bayram tatili gÃ¼zel geÃ§iyor. Biz Pendik'ten geldik. Ailemle geldik. Biz erken geldik. KoronavirÃ¼se karÅŸÄ± endiÅŸe tabii ki var ama hava sÄ±cak olduÄŸu iÃ§in yeni normale dÃ¶nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in mesafeyi koruyarak bunu atlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.Â