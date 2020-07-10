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10.07.2020 - 09:58 | | İHA

Şile’de pes dedirten görüntü! Omuz omuza halay çektiler

İstanbul Şile’de bir grup vatandaş tarafından toplu halde düzenlenen iş yeri açılış töreni bu kadarına da pes dedirtti. Restoran açılışında sosyal mesafe hiçe sayılarak omuz omuza halay çekildi. Restoran açılışında bazı vatandaşların maske takmaması da dikkat çekti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Şile’de pes dedirten görüntü! Omuz omuza halay çektiler

Corona virüs nedeniyle bir süredir yapılamayan açılış törenleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte belirlenen kurallara uyulmak şartıyla tekrar yapılmaya başlandı. Şile’de bir grup vatandaş tarafından açık alanda yapılan açılış töreninde sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak omuz omuza halay çekildiği görüldü.

Açılış töreninde bazı vatandaşların maske takmaması ise dikkat çekti. Maskesiz ve sosyal mesafesiz açılış töreni cep telefonu kameralarına yansıdı.

 

 

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