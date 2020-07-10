Şile’de pes dedirten görüntü! Omuz omuza halay çektiler

Corona virüs nedeniyle bir süredir yapılamayan açılış törenleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte belirlenen kurallara uyulmak şartıyla tekrar yapılmaya başlandı. Şile’de bir grup vatandaş tarafından açık alanda yapılan açılış töreninde sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak omuz omuza halay çekildiği görüldü.

Açılış töreninde bazı vatandaşların maske takmaması ise dikkat çekti. Maskesiz ve sosyal mesafesiz açılış töreni cep telefonu kameralarına yansıdı.