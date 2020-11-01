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01.11.2020 - 18:04 | | DHA

Silivri Kaymakamı Ali Partal'ın Covid 19 testi pozitif çıktı

Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evinde karantina altına alındı.

Silivri Kaymakamı Ali Partal'ın Covid 19 testi pozitif çıktı

Partal, sosyal medya hesabından, "Cumartesi gününden itibaren başlayan semptomlarım nedeniyle, yaptırdığım Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedavi sürecinin evde geçirmekteyim. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı. Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal 14 gün evinde karantinada kalacağı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasıAnkara'nın Bala ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara- Konya karayolu Karahamzalı Mahallesi kavşağında meydana geldi.
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