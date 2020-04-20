MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Silivri'de 17 yaşındaki pazarcıya 2'inci kez para cezası kesildi
ABONE OL
20.04.2020 - 17:11 | | DHA

Silivri'de 17 yaşındaki pazarcıya 2'inci kez para cezası kesildi

Silivri'de corona virüs ile mücadele kapsamında polis ekiplerinin ilçe genelindeki denetimleri sürüyor.

Silivri'de 17 yaşındaki pazarcıya 2'inci kez para cezası kesildi

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri semt pazarındaki denetimlerinde, esnaf ve vatandaşların maske kullanımı ile sosyal mesafe kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kuralını ihlal ettiği için daha önce ceza alan 17 yaşındaki Y.E.'ye, denetimler sırasında 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. 

Yine aynı tezgahta çalışan Kırgızistanlı 22 yaşındaki kişi de pasaport ve kimlik bulundurmamaktan işlem yapılmak üzere, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından ramazan ayı öncesinde Silivri'deki pazarda yoğun kalabalık olduğu ve bazı vatandaşların sosyal mesafeyi korumadığı görüldü. Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşları, sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyardı. 

Öte yandan Silivri sahiline giriş ve çıkışlar ile banklarda oturmak yasaklanmıştı. Yasağı ihlal ettikleriyle gerekçesiyle Silivri sahilinde bankta oturan 7 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Silivride 17 yaşındaki pazarcıya 2inci kez para cezası kesildi

 

Sulama kanalına düşen kurt, itfaiye ekiplerince kurtarıldıMardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen kurt, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yüklem Nedir, Nasıl Bulunur? Yüklem Türleri, Yapısı Ve Örnek Cümleler

Yüklem Nedir, Nasıl Bulunur? Yüklem Türleri, Yapısı Ve Örnek Cümleler

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

Kalp krizi geçiren adam kafasını yere vurarak hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren adam kafasını yere vurarak hayatını kaybetti

Sıradaki Haber