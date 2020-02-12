MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Silivri'de 2 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi
ABONE OL
12.02.2020 - 05:23 | | DHA

Silivri'de 2 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi

SÄ°LÄ°VRÄ°de bir kargo ÅŸirketinde Ã§uvallar iÃ§inde paketlenmiÅŸ 2 ton 700 kilogram kaÃ§ak tÃ¼tÃ¼n ele geÃ§irdi. Olayla ilgili 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

Silivri'de 2 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Silivri Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce, bir kargo ÅŸirketinde teslimat bekleyen Ã§uvallara iliÅŸkin ihbar Ã¼zerine operasyon dÃ¼zenlendi.

Kargo ÅŸirketine yapÄ±lan operasyonda,Â  her biri 30 kiloluk 17 adet Ã§uval iÃ§inde toplam 510 kilo kaÃ§ak tÃ¼tÃ¼n olduÄŸu tespit edildi. KaÃ§ak tÃ¼tÃ¼nleri alacak kiÅŸileri bekleyen polis ekipleri Ã§uvallarÄ± almaya gelen yabancÄ± uyruklu A.K ve Z.A isimli kiÅŸileri gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Silivri Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼pheliler buradaki ifadesinde KurfallÄ± Mahallesi'ndeki bir Ã§iftlikte kaÃ§ak tÃ¼tÃ¼n olduÄŸunu itiraf etti. Ã‡iftlikte yapÄ±lan incelemeler de her biri 30 kilo olan 73 Ã§uval iÃ§erisinde 2 bin 190 kilo nargile tÃ¼tÃ¼nÃ¼ ve her biri 30 litre olan 3 plastik kap iÃ§erisinde toplam 90 litre sÄ±vÄ± madde ele geÃ§irildi.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kimliÄŸi belirlenemeyen bir kiÅŸi ile yabancÄ± uyruklu A.K. ve Z.A.'nÄ±n emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

Alev alan minibüsten geriye bu görüntü kaldÄ±Bursa'da, park halindeki minibüs alev alarak yandÄ±. YangÄ±n itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüsten geriye ise iskeleti kaldÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Depremzedeler için yardÄ±m kampanyasÄ± düzenlenecek

Depremzedeler iÃ§in yardÄ±m kampanyasÄ± dÃ¼zenlenecek

ArabasÄ± olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

ArabasÄ± olan herkesi ilgilendiriyor! BÃ¼yÃ¼k masraf aÃ§abilir

KurÅŸun turistin baÅŸÄ±nÄ± sÄ±yÄ±rdÄ±

KurÅŸun turistin baÅŸÄ±nÄ± sÄ±yÄ±rdÄ±

Annesi konuÅŸtu: Bir dakikalÄ±ÄŸÄ±na görebildim, yaprak gibi titredi!

Annesi konuÅŸtu: Bir dakikalÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶rebildim, yaprak gibi titredi!

SÄ±radaki Haber