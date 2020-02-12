Silivri Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce, bir kargo ÅŸirketinde teslimat bekleyen Ã§uvallara iliÅŸkin ihbar Ã¼zerine operasyon dÃ¼zenlendi.

Kargo ÅŸirketine yapÄ±lan operasyonda,Â her biri 30 kiloluk 17 adet Ã§uval iÃ§inde toplam 510 kilo kaÃ§ak tÃ¼tÃ¼n olduÄŸu tespit edildi. KaÃ§ak tÃ¼tÃ¼nleri alacak kiÅŸileri bekleyen polis ekipleri Ã§uvallarÄ± almaya gelen yabancÄ± uyruklu A.K ve Z.A isimli kiÅŸileri gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Silivri Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼pheliler buradaki ifadesinde KurfallÄ± Mahallesi'ndeki bir Ã§iftlikte kaÃ§ak tÃ¼tÃ¼n olduÄŸunu itiraf etti. Ã‡iftlikte yapÄ±lan incelemeler de her biri 30 kilo olan 73 Ã§uval iÃ§erisinde 2 bin 190 kilo nargile tÃ¼tÃ¼nÃ¼ ve her biri 30 litre olan 3 plastik kap iÃ§erisinde toplam 90 litre sÄ±vÄ± madde ele geÃ§irildi.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kimliÄŸi belirlenemeyen bir kiÅŸi ile yabancÄ± uyruklu A.K. ve Z.A.'nÄ±n emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.