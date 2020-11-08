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08.11.2020 - 15:20 | | İHA

Silivri’de büyük tedirginlik! Ölü balıklar kıyıya vurdu

İstanbul Silivri’de Kula Deresi'nde yaşanan balık ölümleri çevrede bulunan site sakinlerini tedirgin etti.

Silivri’de büyük tedirginlik! Ölü balıklar kıyıya vurdu

Silivri'nin Kınalı mevkiinde bulunan ve Marmara Denizi'ne bağlanan Kula Deresi'ndeki balıklar son günlerde ölmeye başladı. Suyun yüzeyine ve kıyıya vuran yüzlerce ölü balık, çevrede yaşayan vatandaşları tedirgin etti.

Vatandaşlar, yetkililerden rengi siyaha dönüşen deredeki balık ölümlerinin sebebinin araştırılarak çözüm bulunmasını talep etti.

Ölü sanılan şahıs alkollü çıktıAdıyaman’da, vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulunarak ölü sanılan genç alkollü çıktı.
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