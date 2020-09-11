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11.09.2020 - 12:14 | | DHA

Silivri'de corona virüs denetimleri

 Silivri'de corona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Denetimlere Silivri Kaymakamı Ali Partal da katıldı.

Silivri'de corona virüs denetimleri

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda tedbirleri kapsamında Silivri'de de denetim yapıldı.

İlçe Kaymakamı Ali Partal ve Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak lokanta ve kuyumcuları esnafları ziyaret ederek mesafe, maske ve hijyen başta olmak üzere 14 kuralı hatırlattı.

Denetimler sırasında açıklama yapan Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal, "Umuma açık yerlerde, toplu taşıma, restoran ve lokantalara ağırlık veriyoruz. Bölgede 98 kişilik denetim ekibimiz çalışıyor.

İlçemizde denetimler gece 00'00'a kadar devam edecek. Maske, mesafe ve hijyen kural çok basit uyarılarımız bu yönde olacak' dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımıGelen son dakika haberine göre; İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını paylaştı.
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