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29.08.2020 - 09:59 | | DHA

Silivri'de düğüne koronavirüs baskını

Silivri'de sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak kapalı alanda yapılan düğüne polis baskın yaptı.

Silivri'de düğüne koronavirüs baskını

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede koronavirüs tedbirlerine uyulmadan düğün yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Düğün yapılan yere baskın yapan polis ekipleri, gerekli isin ve belgeleri olmamasından dolayı düğün için toplananları evlerine gönderdi. Olayla ilgili, mekân ve düğün sahibi 4 kişi, emniyete götürüldü.

 

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