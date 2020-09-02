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02.09.2020 - 10:24 | | DHA

Silivri'de evinde düşen yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Silivri'de yaşadığı evinde düşerek, ayağa kalkamayan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Silivri'de evinde düşen yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 75 yaşındaki Gülbahar Yöndemli dengesini kaybederek düştü. Bağırarak komşuların dikkatini çeken yaşlı kadın, komşularına 'düştüm ayağa kalkamıyorum, beni kurtarın" dedi. Komşuları tarafından bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadının bulunduğu daireye balkondan giren İtfaiye ekipleri, yaşlı kadını yerde yatar vaziyette buldu. Daire kapısının açıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadın Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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