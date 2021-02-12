Kaza, saat 12.30 sÄ±ralarÄ±nda Ä°stanbul Silivri TEM Otoyolu KÄ±nalÄ± mevkisinde meydana geldi. 34 UP 8684 Â plakalÄ± kamyonetin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ã–mer D. bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kÃ¶prÃ¼ altÄ±nda park halindeki baÅŸka bir kamyonete Ã§arptÄ±. Ã–mer D. araÃ§ta sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri Ã–mer D'yi araÃ§tan Ã§Ä±karÄ±p, saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim etti. Silivri Devlet Hastanesi'nde tedavi altÄ±na alÄ±nan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ã–mer D.'nin saÄŸlÄ±k durumunun ciddi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

DiÄŸer kamyonetin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ise ifadesinin alÄ±nmasÄ± iÃ§in karakola gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.





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