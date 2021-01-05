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05.01.2021 - 12:34 | | DHA

Silivri'de park halindeki midibüs alev alev yandı

 İstanbul Silivri'de park halindeki midibüs alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, midibüs kullanılamaz hale geldi.

Silivri'de park halindeki midibüs alev alev yandı

İstanbul Silivri Alibey Mahallesi Terminal yanında bulunan midibüste saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü.

Midibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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