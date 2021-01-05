Silivri'de park halindeki midibüs alev alev yandı

İstanbul Silivri Alibey Mahallesi Terminal yanında bulunan midibüste saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü.
Midibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Bankaya yatırması için verilen 2 milyon lirayı çaldıKocaeli'nin Çayırova ilçesinde çalıştığı bir fabrikadan kendisine bankaya yatırması için verilen 2 milyon TL ile 20 gün önce ortadan kaybolup, para ile lüks otellerde kalıp, 4 otomobil ve taksi plakası satın alan muhasebe elemanı A.C.O. ve suç ortakları yakalandı. A.C.O.'nun kaldığı otelde paraları ve eşyaları çarşafla bohça yapıp taşıması güvenlik kamerasına yansıdı.