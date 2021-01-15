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15.01.2021 - 15:02 | | AA

Silivri'de virajı alamayan TIR devrildi

Silivri'de otoyola bağlanmak için girdiği virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR devrildi.

Silivri'de virajı alamayan TIR devrildi

Alınan bilgiye göre, İtalya'dan Gebze'ye yük taşıyan 07 GZZ 91 plakalı TIR'ın sürücüsü Burak Ç., Kuzey Marmara Otoyoluna girmek için Silivri-2 Köprülü Kavşağa yöneldiği sırada virajı alamadı.

Kontrolden çıkan yük dolu TIR devrildi. TIR sürücüsü, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği TIR sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Yolun kenarına devrilen TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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