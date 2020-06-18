Silivri'de yağmur, evleri su bastı

Öğlen saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış bazı evlerin sular altında kalmasına sebep oldu. Silivri'nin Seymen Merkez Mahallesinde bulunan bazı evler sular altında kaldı. Ekipler ve vatandaşlar su tahliye işlemi gerçekleştirdi.