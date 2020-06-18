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18.06.2020 - 15:54 | | DHA

Silivri'de yağmur, evleri su bastı

İstanbul Silivri'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı evleri su bastı.

Silivri'de yağmur, evleri su bastı

Öğlen saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış bazı evlerin sular altında kalmasına sebep oldu. Silivri'nin Seymen Merkez Mahallesinde bulunan bazı evler sular altında kaldı. Ekipler ve vatandaşlar su tahliye işlemi gerçekleştirdi.

 

Maske takmakta direnen kadına ceza kesildiİstanbul Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne girişlerde maskesi olmayan vatandaşlar uyarıldı. Yasağa rağmen kimi vatandaşların maske takmamayı sürdürdüğü görüldü. Maske takmamakta ısrar eden bir kişiye 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Ceza kesilen kişinin sürekli gülümsemesi ise dikkat çekti.
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