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02.09.2020 - 11:35 | | DHA

Silivri'de yavru kediyi işkence ederek öldürdüler

Silivri'de bir caminin bahçesinde 45 günlük yavru kedi işkence edilerek öldürüldü.

Silivri'de yavru kediyi işkence ederek öldürdüler

Silivri Piri Mehmet Paşa Cami avlusunda dün akşam saatlerinde vatandaşlar yavru bir kedinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Durumu Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği'ne (HAYKURDER) bildirilmesi üzerine dernek harekete geçti.

Camiye ekip yollayan HAYKURDER, aldıkları ihbar ile ilgili Silivri Kaymakamlığı ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğünü de eş zamanlı bilgilendirdi. Olay yerine ulaşan dernek görevlileri yavru kedinin işkence edilerek öldürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine dernek yöneticileri tarafından faillerin tespiti için suç duyurusunda bulunuldu. HAYKURDER'in şikâyeti üzerine Silivri Savcılığı kedinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için nekropsi talimatı verdi. Polis olay yeri ve çevresindeki kameraları incelemeye alırken, kedinin cansız bedeni de nekropsi yapılmak üzere Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada yavru kedinin işkence edilerek öldürülmesine tepki yağdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olay sonrası yazılı açıklama yapan HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı da bu işin peşini bırakmayacaklarını açıkladı

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