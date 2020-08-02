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02.08.2020 - 21:04 | | İHA

Silivri'de zincirleme kaza: 18 kişi yaralandı

Silivri’de 5 otomobilin birbirine girdiği kazada 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Silivri Kavaklı Ortaköy Yolu arası Millet Bahçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy yolu üzerinde ilerleyen 5 otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu birbirine girdi. Çarpışmanın etkisiyle araçlar farklı yönlere savrulurken, kazada 18 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri önlem alarak yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza mahallinde ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından otomobillerin kaldırılmasıyla birlikte yol tekrardan trafiğe açıldı.

Silivride zincirleme kaza: 18 kişi yaralandı

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Silivri'de 5 otomobil birbirine girdiİstanbul Silivri’de 5 otomobilin birbirine girdiği kazada 18 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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