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06.05.2020 - 20:57 | | DHA

Silivri'de zincirleme kaza! Tam 8 araç...

Silivri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Silivri'de zincirleme kaza! Tam 8 araç...

Kaza, saat 18.00 sıralarında Silivri D-100 Karayolu'nda meydana geldi.  Edirne istikametinde giden 2 araç çarpıştı. Arkalarından gelen 6 araç da duramayarak kaza yaptı. Toplam 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 44 DA 859 plakalı otomobilde bulunan yolcu Yavuz E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre yan yoldan verildi. 

2 ay sonra yoğun bakımdan çıktıKara Kuvvetleri eski komutanı Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan ve 2 aydır tedavi edilen dahiliye uzmanı Dr. Elçin Umur yoğun bakımdan çıktı. Dr. Umur, yoğun bakımdan kliniğe alınırken bu mutlu anlara ait görüntüleri doktor arkadaşları paylaştı.
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