Silivri’den İzmir’e ikinci yardım TIR’ı yola çıktı

Silivri Belediyesi, deprem nedeniyle mağduriyet yaşayan İzmir’e yardım elini uzatmaya devam ediyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ile 10 adet yatak odası takımı ve 10 adet koltuk takımı ürünlerinden oluşan yardım TIR’ı, İzmir Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına teslim edilmek üzere “Acınız Acımızdır. Kardeşlerimizin Yanındayız. Geçmiş olsun İzmir” yazılı pankartla yola çıktı.

YATAK ODASI VE KOLTUK TAKIMI DESTEĞİ

Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Silivri’den İzmir’e yola çıkan yardım TIR’ı ile ilgili kısa bir açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yaşanan depremde evleri ve eşyaları hasar gören vatandaşlara destek olmaya devam ettiklerini belirtti. Mağduriyetin el birliği ile ortadan kaldırılması gerektiğini kaydeden Başkan Yılmaz, şunları söyledi: “Silivri Belediyesi olarak yaşanan deprem sonrası içerisinde çocuk bezinden kıyafetine, giyeceğinden yiyeceğine ve engelli kardeşlerimizin kullanması için medikal malzemelere kadar 34 bin 291 adet üründen oluşan ilk yardım TIR’ımızı İzmir’deki kardeşlerimize göndermiştik. Bugün de evleri ve eşyaları hasar gören depremzedelerin az da olsa ihtiyacını karşılamak üzere 10 adet yatak odası takımı ve 10 adet koltuk takımından oluşan mobilya yüklü TIR’ımız yola çıktı. Oradaki yaraların hızlı bir şekilde sarılması ve ihtiyaçların karşılanması adına İzmirli kardeşlerimizin yanında olmaya onlara destek olmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı yardıma bağışları ile katkı sunan mobilya firmasına çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile bir kez daha İzmir’deki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”