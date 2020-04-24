Simay İsminin Anlamı Nedir? Simay Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Simay Türkçe kökenli bir isimdir. Çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış ve hala kullanılan özel isimler arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ise ismin anlamı ‘Gümüşten ay’ olarak geçmektedir. Bu anlamı üzerinden kız çocukları için kullanılabilir.



Simay Ne Demek?



Anlamı açısından Simay ismi ‘gümüşten ay’ ya da ‘gümüş gibi parlak ay’ şeklinde bilinmektedir. Umutlu ve pozitif bir karakteristik özellik taşıyan bu isim son dönemlerde internet üzerinden en sık araştırılan popüler adlardan biridir. Özellikle telaffuzu açısından kulağa hoş gelen bir tınısı bulunmaktadır. Tek başına ya da farklı isimlerle beraber kullanım imkanı vermektedir.



Simay İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Simay ismi ebeveynler için günümüzde modern olarak kız çocuklar için sıkça kullanılan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu konuda en çok merak edilen konular arasında Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediğidir. Simay isminin kur ‘an-ı Kerim'de yer almadığını söylemek gerekir. Türkçe kökenli olarak özel ve derin anlamı üzerinden bu ismi kız çocukları için kullanabilirsiniz. Özellikle günümüz modern ve hoş isimleri arasında yer alıyor.