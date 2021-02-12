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12.02.2021 - 14:12 | | DHA

Şimdi de bir parkta ortaya çıktı! Gören fotoğrafını çekti

Şanlıurfa'da, gizemli bir şekilde araziye yerleştirilip ardından kaldırılan ve Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımı için yapıldığı ortaya çıkan, üzerinde 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı monolitin bir benzeri bu kez belediye tarafından bir parka yerleştirildi. Üzerinde yine Göktürk alfabesiyle 'Hedef 2023' ve 'Gökyüzüne bak, ayı gör’ yazılı monoliti görenler cep telefonuyla hatıra fotoğrafı çekti.

Şimdi de bir parkta ortaya çıktı! Gören fotoğrafını çekti
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Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, alarma geçirdi
Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, alarma geçirdi
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Şanlıurfa Göbeklitepe yakınlarında 5 Şubat cuma günü bulunan ve 9 Şubat'ta kaldırılan monolit, tüm dünyanın ilgisini çekti. Günlerce vatandaşların ne amaçla kimler tarafından yerleştirildiğine yönelik senaryolar ürettiği monolitin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; 'Türkiye Milli Uzay' programında yaptığı konuşmasında programın tanıtımı için yerleştirildiği ortaya çıktı.

Şimdi de bir parkta ortaya çıktı Gören fotoğrafını çekti

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Dünyada da merak uyandıran monolitin gizeminin ortaya çıkmasının ardından bu kez Şanlıurfa kent merkezindeki Karaköprü Mahallesi'nde bulunan Yaşam Parkı'na, üzerinde Göktürk alfabesiyle ‘Hedef 2023’ ve ‘Gökyüzüne bak, ayı gör’ yazılı 3 metre yüksekliğinde metal blok yerleştirildi. Monolit benzeri yapıyı görenler cep telefonuyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şimdi de bir parkta ortaya çıktı Gören fotoğrafını çekti

Karaköprü Belediyesi tarafından parka dikildiği belirtilen monoliti görerek hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, "Monolit daha önce Göbeklitepe’de bulunmuştu. Üzerinde ‘Gökyüzüne bak, ayı gör’ yazılmıştı. Gizemli olan bu monolitin daha sonra Milli Uzay Programının tanıtımı için konulduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi de mahallemizde böyle bir monolit görünce hatıra fotoğrafı çektik" dedi.

Sevgililer Gününü unutmak boşanma gerekçesi sayılabilir14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, avukat Zerrin Aslantaş Arpaşin, 2016 yılında Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'nin aldığı kararı hatırlatarak, sevgililer günü dahil özel günleri unutmanın boşanma sebebi sayılabileceğini söyledi.
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