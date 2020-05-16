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16.05.2020 - 21:25 | | DHA

Şimdi de Diyarbakır! Mevlide katılan 37 kişi coronaya yakalandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, mevlide katılan 9'u çocuk 37 kişi corona virüse yakalandı. Filyasyon ekiplerinin çalışmasıyla tespit edilen kişiler, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Şimdi de Diyarbakır! Mevlide katılan 37 kişi coronaya yakalandı

Yenişehir ilçesinde 10 gün önce katıldığı mevlitten sonra rahatsızlanıp hastaneye başvuran bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test yapıldı. Aralarında 9 çocuğun bulunduğu 36 kişide daha koronavirüs tespit edildi. 9 çocuk pandemi hastanesi olarak faaliyet gösteren Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesine, 28 kişi ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Şimdi de Diyarbakır Mevlide katılan 37 kişi coronaya yakalandı

 

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