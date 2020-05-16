Şimdi de Diyarbakır! Mevlide katılan 37 kişi coronaya yakalandı

Yenişehir ilçesinde 10 gün önce katıldığı mevlitten sonra rahatsızlanıp hastaneye başvuran bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test yapıldı. Aralarında 9 çocuğun bulunduğu 36 kişide daha koronavirüs tespit edildi. 9 çocuk pandemi hastanesi olarak faaliyet gösteren Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesine, 28 kişi ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.