Şimdi İstanbul’da erguvan vakti

İstanbul Boğazı’nı bu günlerde biraz mora, biraz pembeye, biraz eflatuna boyayan erguvanlara baktığımızda ne virüsün perişan ettiği ruhumuzdaki sıkıntılar kalır, ne de karamsar düşünceler... Hatta kaybettiğimiz yakınlarımıza akıttığımız gözyaşlarımıza bile bir nefes aldırabiliriz... Haydi şimdi erguvanları seyretme fırsatını kaçırmayalım...