27.04.2020 - 07:00 |
Şimdi İstanbul’da erguvan vakti
Açtı yine İstanbul’da Boğaz’ın güzeli, baharın müjdecisi erguvanlar...
İstanbul Boğazı’nı bu günlerde biraz mora, biraz pembeye, biraz eflatuna boyayan erguvanlara baktığımızda ne virüsün perişan ettiği ruhumuzdaki sıkıntılar kalır, ne de karamsar düşünceler... Hatta kaybettiğimiz yakınlarımıza akıttığımız gözyaşlarımıza bile bir nefes aldırabiliriz... Haydi şimdi erguvanları seyretme fırsatını kaçırmayalım...
5 dakika farkla ceza yediCorona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresinde İzmir'de yaşanan ihlallerden dolayı 1704 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezası kesildi. Kısıtlamanın sona remesine 5 dakika kala sokağa çıkan bir vatandaşa ise ihlalden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı