‘Şimdi Nil bebek için adım atın’

Uzmanlar, salgın nedeniyle evde kalanlara egzersiz yapmalarını öneriyor. Adımsayar bir sağlık uygulaması olan ‘Help Steps’ de evde attığınız adımları iyiliğe dönüştürecek bir çalışma başlattı. Kampanya, SMA Tip 2 hastası olan 18 aylık Nil Güleç’in tedavisi için düzenleniyor. Projenin yöneticisi Gözde Venedik sistemi anlattı:



Bağış yapılıyor



“Sistem akıllı telefonlara indirilen program aracılığıyla, kullanıcıların attığı adımları sayıyor ve gün sonunda kısa bir reklam izletiyor. Bu reklamdan elde edilen gelirin belirlenen kısmı kullanıcıların adımlarına aktarılıyor. Kullanıcılar da gün sonunda hesaplarındaki bu rakamları bağışlayabiliyorlar. Ana yardım dernekleri olarak adlandırılan bölümde Kızılay, AKUT gibi derneklerimiz var. Yine UCİM, Dilsiz Dostlar, Dünya İşitme Engelliler Federasyonu, Çocuklar İçin Söylüyoruz ve ALS-MNH Derneği gibi önemli kurumlara bağışta bulunabiliyorlar. ‘Sağ Duyu’ ekranında ise mutlaka bireysel bir yararlanıcı oluyor. Bu yararlanıcılar için belirli bir adım bağışı hedefi konuluyor ve bu hedefe ulaşıldığında ihtiyacına göre belirlenen yardım işlemi gerçekleştiriliyor. Şimdiki kampanyamız Nil Güleç için sürdürülüyor.”



‘Bir adım bile önemli’

14 yıl kamuda enerji sektöründe uzman mühendis olarak çalıştığını ve sekiz ay önce de eşiyle birlikte ‘Help Steps’ uygulamasını oluşturduklarını anlatan Gözde Venedik, “Bugüne kadar 3 milyar adım bağışı yapıldı. Bu bağışlardan 15 bin liralık bir bağış elde edildi. Günlük 85 milyon adım bağışı yapılmakta. STK’lara yapılan bağışların dışında, kısa süre içinde Tuğba isimli bir kızımız için akülü sandalye aldık ve teslim ettik. Yine 850 bin adım hedefini tamamlayan Umay Ela’ya engelli pusetini teslim ettik. Şu anda 110 bin civarında kullanıcımız var. Hedefimiz 5 milyon kullanıcıya ulaşarak daha çok bağış toplamak. 1 ayda 1 sandalye yerine günde 10 tekerlekli sandalye alabilmek” dedi.