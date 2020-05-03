Şimdi söz okuyucularımızda

Prof. Dr. Alper Demirbaş: (Organ nakli uzmanı, 57): Çocukluğumdan beri bizim eve neredeyse hemen her gün Milliyet gazetesi girer. Dijital ortamda da günde 5-10 kez Milliyet’i takip ediyorum ve kutluyorum.

Prof. Dr. Nevzat Gözaydın: Yıllarca öğrencilerimle birlikte dil ve kültür taramalarında yazarlarından yararlandığım Milliyet, iletişim dalında örnek olmayı sürdürecektir. Gerçeklere kapısı hep açık olan, doğru haber ve yorumlarıyla 1953 yılından beri ailece vazgeçemediğimiz baba yadigârı biricik gazetemizdir.

Müzeyyen Ünal (Emekli edebiyat öğretmeni, 70): 47 yıldır her gün Milliyet okuyorum, okumadığım gün yoktur.

Milliyet’siz olmaz. Milliyet benim için güne başlamayı, yaşamın fotoğrafını görebilmeyi, dünyada olanları yorumlayabilmeyi ifade ediyor. Magazin sayfalarından Ankara ekine, bulmacasına kadar her sayfası benim için önemli. Olmazsa olmazım.

Nurettin Yücekaya (Emekli bankacı, 61): İlkokul 1’inci sınıfı Sivas’ın köyünde okudum. 1971 yılında ikinci sınıfa merkezdeki Kongre İlkokulu’na kaydoldum. Burada sınıf öğretmenim Cemal Şahin, 9 Kasım’da ‘Çocuklar yarın 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıl dönümü. Herkes bir gazete alıp getirsin, Atatürk köşesi yapacağız’ dedi. Ben de hayatımda ilk defa o gün gazete olarak Milliyet aldım. O günden beri de Milliyet okuruyum.

Ersin Kesici (Emekli Kurmay Albay, 76): 60 yıllık Milliyet okuruyum. Milliyet’e başlamamın nedeni Abdülcanbaz ve Tarzan karikatür serisiydi. O günden beri Milliyet okuruyum.

Emin Altıner (Antalyaspor’un eski yöneticisi ve Saklıkent Yapı Kooperatifi Başkanı): Senelerdir disiplinini hiç bozmayan, hep aynı çizgide devam eden bir gazete Milliyet. Elime aldığımda daha ilk sayfasından sonuna kadar okuyarak keyifli bir zaman geçiriyorum. Özellikle spor sayfası vazgeçilmezim. Milliyet gazetesi bizim başucu kitabımız diyebilirim. Tüm ekibi kutluyorum.

Nurettin Aydın (Servis taşımacılığı yapıyor, 52): Gezi gruplarıyla çalışıyorum. Tura çıkacağımız zaman mutlaka birkaç gazete alırız. Ama Milliyet olmazsa olmaz.

Murat Balaban (Ses sanatçısı, 50): Türk medyasının amiral gemisi Milliyet’in 70’nci yılını kutluyorum. Yıllardır düzenli olarak Milliyet okuyorum. Hem gazete hem de internet gazeteciliği açısından başarılı ve her kesime hitap ediyor.

Fatma Çiçek (Emekli bankacı, 50): Milliyet ile tanışıklığımız 5 yaşından itibaren babamın her gün takip ettiği yazarların yazılarını bize okumasıyla başladı. Ben de her gün takip etmeye çalışıyorum. Milliyet ile okumayı öğrendim. Milliyet ile çocuğuma okumayı öğrettim.

Uğur Yüce: Günde en az 4-5 gazetenin alındığı ve satır satır okunduğu bir aileden geliyorum. Hepsinin içinde Milliyet’in yeri ayrıydı. Aile büyüklerimiz Refii Cevat Ulunay, Bedii Faik, Peyami Sefa’yı devamlı okurdu. Benim gazete okuyarak eğitimim de Abdi ipekçi, Burhan Felek, Çetin Altan, Metin Toker, Refik Erduran, Talat Halman ve İsmail Cem ile devam etti. Milliyet bizi eğitti. Abdi İpekçi’nin ve Çetin Altan’ın bir tek yazısını kaçırmadım. Milliyet’ten çok şey öğrendim. Şimdi de Mete Belovacıklı önderliğinde nice güzel yıllar diliyorum.

Nurettin Tekindor: Milliyet’te çalışmak gazeteciliğe başladığım 1960’lı yıllarda her genç gazetecinin hayaliydi. Bu hayalime 1976’da Almanya’da kavuştum.

Sevgili ağabeyimiz Sami Kohen, seçimleri izlemek üzere Almanya’ya gelmişti. Orada tanıştık. Onun vesilesiyle Milliyet’in Almanya muhabiri oldum.

3 yıl sonra Almanya büromuza gelen Abdi İpekçi ile tanıştım. Daha sonra Milliyet Ege Temsilcisi oldum. 16 yıllık Milliyet Ege Temsilciliği’nden 1994’te emekliye ayrıldım.

Milliyet’i uzunca bir süre, Ege Bölgesi’nde temsil etmiş olmanın mutluluğunu şu an bile içimde taşıyorum.

Yasemin Baburhan: Milliyet gazetesi, ulusal ekleri ve Milliyet Ege dolu dolu. Özellikle hafta sonu inanın zaman yetmiyor. Bazen nereden başlasam diye düşünüyorum. Hele hele şu korona günlerinde daha da gerekiyor. Yılların çınarını kutluyorum.

Hasan Sarıkışla: Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evde vaktimi okuyarak geçiriyorum. Tabii ki uzun yıllardır okuyucusu olduğum Milliyet bu okumalarımın başında geliyor. Son 24 yıldır da Milliyet’in Ege ilavesini zevkle inceliyorum. Çünkü tüm çevre ilçelerimizle ilgili ayrıntılı tek haber bulduğum gazete.

Hilmi Öktener: Neredeyse Milliyet’le yaşıt sayılırız. Hayatımda hep Milliyet var. Birlikte pek çok tarihi olaya tanıklık ettik. Milliyet, değerli gazetecileri ve köşe yazarlarının yanısıra güçlü spor sayfalarıyla da her zaman severek okuduğum bir gazete.

M. Ali Büdüş: Bir eğitimci olarak Milliyet’i güvenilirliği nedeniyle yıllardır severek okuyorum.

Haldun Keskin: Milliyet’in diğer gazetelerden farkı, okununca daha iyi anlaşılıyor. Özellikle Ege bölge ekinde yöremize ait haberleri ayrıntılı olarak görüyoruz.

Sadettin Baburhan: Milliyet her zaman meslek ahlakıyla yoluna devam etti. Yıllardır yerli ve yabancı kaynaklardan en doğru haberi veriyor, biz de aydınlanmış oluyoruz. Siyaset, ekonomi, magazin ve spora ilişkin haber ve yorumlar çok doyurucu. Başka bir yayın organına gerek duymuyor insan.

Hasan Yanık: İzmir Çeşme’de esnafım. Gazete alışkanlığı babamdan bize geçti. Babam cebinde Milliyet taşırdı. Ben de onun gibi Milliyet okuyorum.

Reşat Akbaykal: Haberleri Milliyet’ten takip ediyorum, 70. yılını kutluyorum.

Metin Baburhan: Gazete okumak futbolculuk yıllarımdan kalan bir alışkanlık. Türkiye liglerini en ayrıntılı şekilde yorumlayan gazete Milliyet. Özellikle tercihim spor sayfası.

Sefer Büklüm: 54 yaşındayım ve yıllardır ailece severek okuduğumuz Milliyet’i basın tarihimizde bir çınar ağacı gibi görüyorum. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, Milliyet ülkemizin hâlâ en köklü gazetelerinden biri. 70’inci yaşında tüm Milliyet ailesini kutluyorum.

‘Okurlarıyla bir bütün’

Prof. Dr. Tansu Çiller (Türkiye’nin ilk kadın başbakanı): Basın dünyamızın öncülerinden Milliyet gazetesinin 70. yıl dönümünü kutluyor, çalışanları ve okurlarıyla bir bütün olan Milliyet ailesine nice yıllar diliyorum.

‘Öncü tutumunu hep korumuştur’

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: Milliyet Gazetesi ülkemizin köklü gazetelerimizden birisi olagelmiştir. Kamuoyunun oluşmasında yaptığı haberlerle her zaman etkili olmuştur. Haberde tarafsızlık, yorumlarda derinlik ve çoğulculuk ile öncülük görevini sorumlulukla yerine getirmiştir. Dengeli başyazıları, işçi sorunlarına yönelik duruşu ve birçok alandaki öncü tutumu ile Babıali geleneğinde seçkin yerini hep korumuştur. Toplumsal sorunları konu edindiği haberlerle ses getiren, farklı düşüncelere yer vererek fikir özgürlüğüne katkı sağlayan Milliyet gazetesi, yayın hayatı boyunca her zaman işçi haberlerine özel önem ve yer vermiştir. Basın özgürlüğü, toplumun haber alma hakkının doğal bir yansımasıdır. İnanıyorum ki Milliyet gazetesi, geçmişten yarına saygın gazete konumunu daha da yükselterek sürdürecektir. Milliyet Gazetesi’nin 70. kuruluş yıldönümünü kutluyorum.

‘Satır satır okuyorum’

Turgay Aykanat (Avukat, 65): Haydarpaşa Lisesi’nde okuduğum yıllardan itibaren eğitim meşalesi yanan Milliyet’in ayrılmaz bir parçasıyım. Tam yarım asırlık Milliyet bağımlısıyım diyebilirim. 65 yaşında olduğum için dışarı çıkamıyorum ama günüm Milliyet’i satır satır okuyarak geçiyor. Okuyamadığım ya da erişemediğim zaman eksikliğini hissettiğim gazetem hep bana yol gösterici olacak. Karantina günlerinde yine en büyük tutkum Milliyet.

Ali Üstündağ (TedxReset Küratörü İltek İletişim’in kurucusu, 70): Milliyet gazetesini 50 senedir okuyorum. Duruşu karakterimle örtüşüyor: adalet arayışı, eşitlik, tarafsızlık, pragmatik yaklaşımı, insan haklarına verdiği önem, trendleri yakalama çabası ve doğruyu araması beni hep çekmiştir. Dünyanın her zaman doğru haberciliğe ihtiyacı olacak. Milliyet iyi ki varsın!

Nejat Ulugöl (Emekli fabrika yöneticisi, 90): Milliyet günümü aydınlatıyor. Doğru bilgi ve gerçek habere ulaşmak için başvurduğum ilk kaynak gazetem Milliyet’tir. Gençlik yıllarımda tanıştığım Milliyet, Atatürk’ü Samsun’a götüren geminin kaptanı olan dedem İsmail Hakkı Durusu kaptandan bana miras kalan denizcilik konularına en fazla yer veren yayın organlarından biri. Hem sahiplendiği ilkeler hem de sorumlu yayıncılıkla bence Türk basın tarihinin en değerli yazılı organlarından birisidir Milliyet.

70’inci yıl hatırası

Milliyet ailesi olarak her 10’uncu yıl dönümünde toplu bir hatıra fotoğrafı çektirirdik. Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle bir araya gelemedik, ancak her gün video konferansla yazı işleri toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bu karede 70’inci yılın hatırası oldu. Aile fotoğrafımızı salgından sonra çekmeyi umut ediyoruz.