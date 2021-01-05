‘Şimdi tüberkülozu bitirmenin zamanı’

Sağlık Bakanlığı, Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası nedeniyle Türkiye’de veremle savaşta gelinen noktayı açıkladı.

“Şimdi Tüberkülozu Bitirme Zamanı! Hedefimiz Veremsiz Bir Türkiye!” sloganıyla paylaşılan açıklamada, tüberkülozun hava yolu ile bulaşan, başta akciğerler olmak üzere tüm organları tutabilen bulaşıcı bir hastalık olduğu ve tüm dünyada ilk 10 ölüm sebebi arasında yer aldığı hatırlatıldı.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden birinin de, “2030 yılına kadar tüberküloz epidemisini sona erdirmek” olduğu vurgulanan açıklamada, “Gerek kamu gerekse sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ve çabalarıyla uzun yıllardır başarıyla yürüttüğümüz tüberküloz kontrol çalışmaları sonucunda, ülkemizde tüberküloz hasta sayısı ve tüberküloz görülme sıklığı her yıl yüzde 3-4 civarında azalmaktadır” denildi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm ülkeler için tahmini tüberküloz insidans hızının (tüberküloz görülme sıklığı) hesaplandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

‘Yüzde 54 azaldı’

“Dünya genelinde 2018 tahmini tüberküloz insidansı yüz binde 132’dir. Türkiye’nin de içinde bulunduğu ve 53 ülkeden oluşan DSÖ Avrupa Bölgesinde tüberküloz insidans hızı ortalaması yüz binde 28 iken, Türkiye’nin tahmini insidans hızı yüz binde 16’dır. Son 14 yıl içerisinde ülkemizde toplam tüberküloz insidansı yüzde 54 oranında azalmıştır.”

Bu büyük başarıda sahada hizmetleri yürüten Verem Savaşı Dispanseri Birimleri ve Göğüs Hastalıkları Hastaneleri’ndeki sağlık çalışanlarının emeğinin büyük olduğu vurgulanan açıklamada, teşhis ve tedavideki kaliteli hizmetlerin sonucunda, tüberküloz mortalite (ölüm) hızının dünya genelinde yüz binde 20, DSÖ Avrupa Bölgesinde yüz binde 3 ve Türkiye’de yüz binde 1’in altında olduğu bilgisi verildi.