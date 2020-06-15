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15.06.2020 - 16:38 | | DHA

Sınavda rahatsızlanan öğrencinin testi pozitif çıktı, salondaki 16 kişi izolasyona alındı

İzmit’te, Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrenci, rahatsızlanınca başka salona alındı. Yapılan corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından sınava giren 15 öğrenci ile öğretmen, evlerinde izolasyona alındı.

Sınavda rahatsızlanan öğrencinin testi pozitif çıktı, salondaki 16 kişi izolasyona alındı

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde dün Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren bir öğrenci, sınav sırasında rahatsızlandı. Başını sıranın üstüne koyan öğrenci, öğretmenler tarafından boş bir salona alındı.

Burada sınavına devam eden öğrencinin ateşi olduğu belirlenirken, sağlık ekiplerine haber verildi. 

Sınavın ardından hastaneye kaldırılan öğrencinin yapılan corona virüs testi pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü, öğrencinin sınava girdiği salonda bulunan diğer 15 öğrenci ve öğrenci ile temas eden öğretmene ulaştı.

Ailelerden, çocuklarını evlerinde 14 gün boyunca izolasyona almaları istendi. İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney yaptığı açıklamada, sınav sırasında bir öğrencinin rahatsızlandıktan sonra boş bir sınıfa alındığını, testi pozitif çıkması üzerine 1 gözetmen ve öğrencilerin izolasyona alındığını belirtti.

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