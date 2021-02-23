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23.02.2021 - 09:25 |

Sınavlar ertelendi mi, iptal oldu mu?

Sınavların iptal olup olmayacağı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Sosyal medyada yoğun bir talep olması nedeniyle sıklıkla "Sınavlar ertelendi mi, iptal oldu mu?" sorusu soruluyor. İşte en son gelişmeler...

Sınavlar ertelendi mi, iptal oldu mu?

Binlerce öğrenci sınavların iptal edilmesini isterken bu talep sosyal medya aracılığı ile iletilmeye çalışılıyor. Gelişmelerden haberdar olmak isteyenler "Sınavlar ertelendi mi, iptal oldu mu?" sorusuna cevap arıyor. İşte Bakan Selçuk'un yaptığı en son açıklama...

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etti:

"Sevgili gençler. Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum." sözleriyle başlayan Selçuk, salgın döneminde kararları, eğitimcilerle ve hekimlerle beraber oluşturduklarını, salgının seyrini günlük izlediklerini, neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı ortak görüş geliştirdiklerini belirtti.

Bu görüşmeler neticesinde, köy okulları ve ana okullarında yüze yüze eğitime başlandığını, 1 Mart'ta ise ilkokul 1, 2, 3, 4. sınflar ile 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin de yüz yüze eğitimlerine başlayacaklarını hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin yüzde 40'ı, yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik.

Kararlarımızda, sağlığınız her zaman önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için önemli. Bu günlerin üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Siz derslerinize ve sağlığınıza odaklanın, lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

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