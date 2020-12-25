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25.12.2020 - 19:00 |

Sınavlar iptal mi, sınavlar nasıl olacak? Bakan Selçuk açıkladı! İlkokul-ortaokul ve liselerde sınavlar olacak mı?

Sınavlar ile ilgili son dakika gelişmeleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavlarla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, liseler, ortaokullar ve ilkokullarda sınav durumu ile ilgili detayı paylaştı. Peki sınavlar iptal mi, sınavlar nasıl olacak?

Sınavlar iptal mi, sınavlar nasıl olacak? Bakan Selçuk açıkladı! İlkokul-ortaokul ve liselerde sınavlar olacak mı?

Sınavlar iptal mi? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sistemi uygulanıyor. Uzaktan eğitimi sistemi ile beraber öğrenciler sınavlar ile ilgili detayları merak ediyorlar. Milli Eğitim Bakanı, Ziya Selçuk sınavlarla ilgili bir açıklama gerçekleştirdi Peki ilkokullar, ortaokullar ve liselerde sınavlar nasıl olacak?

SINAVLAR İPTAL Mİ, NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınavlarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk; , "Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz" dedi.

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