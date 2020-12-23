Sınavlar ne zaman olacak? İlkokul - ortaokul - lise 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. sınıf sınavları nasıl olacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim olarak devam eden eğitim öğretim yılı için büyük merak yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde uzaktan eğitimin 22 Ocak tarihine kadar uzatıldığı bildirildi. Öğrenciler ve veliler ise sınavların nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. Milyonlarca öğrenci sınavlar ne zaman olacak, sınavlar iptal mi sorularını araştırmaya başladı. MEB'den ise açıklama gecikmedi ve tüm detaylar açıklandı. İşte ilköğretim, ortaokul ve lise sınavları ne zaman, iptal mi sorularının cevapları...

SINAVLAR NE ZAMAN OLACAK? (İLKOKUL - ORTAOKUL - LİSE)

Tüm yüz yüze sınavlar 4-22 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Telafi öğrencileri de bu tarihler arasında sınava girecek. Cumartesi günleri de sınav yapılabilecek. Öğrenciler sınava kadar işlenen tüm konulardan sorumlu olacak. Sınavın içeriğini MEB değil, okulların kendileri belirleyecek. Sınav tarihlerine okullardaki sınıf ya da alan zümre başkanları kurulunca karar verilecek.

İLOKUL SINAVLARI

1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda ders sınavları ilk dönem uygulanmayacak. Karne notları ders etkinliklerine katılım, proje ve performans etkinliklerine göre belirlenecek.

ORTAOKUL SINAVLARI

Ortaokulda bir dersten bir sınav yüz yüze gerçekleştirilecek. Seyreltilmiş ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılacak. Sınav tarihi öğrencilere 1 hafta önceden duyurulacak. Sınavlar matematik ve Türkçe gibi temel derslerden olacak.

LİSE SINAVLARI

Karne notları her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile performans çalışmalarının puanlarına göre belirlenecek. Her dersten bir sınav yüz yüze olacak. Günde 3 sınav hazırlanabilecek. Performans çalışmaları yüz yüze, çevrim içi veya e-posta gibi diğer elektronik ortamlarda yapılabilecek. Sınavlar gruplar halinde, hijyen kuralları ve sosyal mesafe gözetilerek okullarda gerçekleştirilecek.

KARNE DAĞITILACAK MI?

22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrenciler karnelerini 25 Ocak 2021'de alacak. Nisan ayında yapılacak ara tatilin de eklenmesiyle yarıyıl tatili 3 hafta olacak.

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem 15 Şubat 2021'de başlayacak.