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24.04.2020 - 17:30 |

Sincan Posta Kodu Nedir? Ankara Sincan Mahallelerinin Posta Kodları

Ankara, Türkiye’nin en büyük şehirlerinden birisidir. Bu sebeple de şehir içerisinde aynı isimde mahalle ve beldelere rastlamak mümkündür. Kargo ya da posta gönderimlerinde oluşabilecek karışıklıkların önüne posta kodları ile geçilmektedir. Peki, Sincan posta kodu nedir? Sincan mahallelerinin posta kodları nelerdir? Sizin için bu büyük ilçeye ait posta kodlarını derledik.

Sincan Posta Kodu Nedir? Ankara Sincan Mahallelerinin Posta Kodları

 Posta kodlarının adrese ilave edilmemesi, aynı isimdeki ilçe ve mahalleler arasında bazı karışıkların çıkmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple hem postanın güvenliği hem de bu alanda çalışan kişilerin işlerini kolaylaştırmak adına posta kodu kullanmaya özen gösterilmelidir.

Sincan Posta Kodu

Sincan, Ankara’ya bağlı bir semt veya belde olarak kabul edilmektedir. Ankara’ya bağlı diğer yerleşim birimlerinde olduğu gibi buranın posta kodu da “06” ile başlamaktadır. Sincan’a ait tam posta kodu ise 06930 olarak belirlenmiştir. 

Ankara Sincan Mahalleleri Posta Kodları

Sincan toplamda p mahalleden oluşan bir yerleşim birimidir. Buraya bağlı mahalleler; Çiçektepe, Esenler, Malazgirt, Osmaniye, Pınarbaşı, Polatlar, Saraycık, Tandoğan ve Yenicimşit Mahallesi’dir. Bu mahallerin tümünde, ortak olarak, 06930 numaralı posta kodu kullanılmaktadır.

 

Yerli yoğun bakım solunum cihazı muadillerinden üstünSanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla geçtikten sonra hastanedeki ilk kullanımlarında hekimlerden tam not alan yerli yoğun bakım solunum cihazının, yurt dışından ithal edilen muadillerinden de üstünlüklerinin bulunduğu görüldü.
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