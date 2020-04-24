Sincan Posta Kodu Nedir? Ankara Sincan Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodlarının adrese ilave edilmemesi, aynı isimdeki ilçe ve mahalleler arasında bazı karışıkların çıkmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple hem postanın güvenliği hem de bu alanda çalışan kişilerin işlerini kolaylaştırmak adına posta kodu kullanmaya özen gösterilmelidir.

Sincan Posta Kodu

Sincan, Ankara’ya bağlı bir semt veya belde olarak kabul edilmektedir. Ankara’ya bağlı diğer yerleşim birimlerinde olduğu gibi buranın posta kodu da “06” ile başlamaktadır. Sincan’a ait tam posta kodu ise 06930 olarak belirlenmiştir.

Ankara Sincan Mahalleleri Posta Kodları

Sincan toplamda p mahalleden oluşan bir yerleşim birimidir. Buraya bağlı mahalleler; Çiçektepe, Esenler, Malazgirt, Osmaniye, Pınarbaşı, Polatlar, Saraycık, Tandoğan ve Yenicimşit Mahallesi’dir. Bu mahallerin tümünde, ortak olarak, 06930 numaralı posta kodu kullanılmaktadır.