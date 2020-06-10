Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak? Yasak kalktı mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı dün gerçekleşti. Uzun bir aranın ardından ilk kez yüz yüze gerçekleşen toplantı sonrası birçok karar alındı. Bu kararlardan biri de sinema ve tiyatrolar içindi. Peki, Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak?

SİNEMA 1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN SERBEST

Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.