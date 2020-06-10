10.06.2020 - 09:19 |
Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak? Yasak kalktı mı?
1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin devamı geliyor. Dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası yine kritik kararlar alındı. Bu alınan kararlardan biri de sinema ve tiyatrolar ile ilgiliydi. Şimdi binlerce kişi sinema ve tiyatroların açılış tarihini araştırıyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı dün gerçekleşti. Uzun bir aranın ardından ilk kez yüz yüze gerçekleşen toplantı sonrası birçok karar alındı. Bu kararlardan biri de sinema ve tiyatrolar içindi. Peki, Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak?
SİNEMA 1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN SERBEST
Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.