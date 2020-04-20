Sınıf Eş Anlamlısı Nedir? Sınıf Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Sınıf sözcüğü dilimizde farklı tanımlamalar yapmak için kullanılmaktadır. Bu kapsamda sınıf hem ders işlenen yeri hem de bir topluluğu temsi edebilmektedir.

Sınıf Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Sınıf sözcüğü, kullanıldığı anlama göre farklı eş anlamları bulunan bir kelimedir. Bu kapsamda derslik ve klas kelimeleri bu sözcüğün eş anlamlısı olarak kabul edilmektedir. Ancak derslik ve klas, aşağıdaki örnekte görülebileceği üzere farklı tanımlamalardır.

- Teneffüs zili çalınca tüm öğrenciler dersliklerinden dışarı koşmaya başladı.

- Bu tanıtım kampanyası her klastan insana hitap ediyor.

Sınıf Nedir?

Sınıf akla gelen ilk anlamıyla öğrencilerin ders işlediği yer ya da öğrenme durumuna göre ayrıldığı derece olarak tanımlanmaktadır. Ancak bunun yanı sıra bir toplulukta benzer şartlarda yaşayan insan grubuna da sınıf denilmektedir. Kelime bu tarzda bir grubu nitelendiğinde klas ile eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir.