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01.02.2020 - 19:21 | | AA

Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), Fırtına obüsleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı

Obüs ve zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile askeri araçlardan oluşan konvoy güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesine geldi.

15 araçlık konvoy, sınır hattındaki birliklere doğru hareket etti.

Öte yandan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mahallelerdeki çocuklar da ellerindeki Türk bayraklarıyla askeri araçlardaki personele sevgi gösterisinde bulundu.

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