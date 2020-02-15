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15.02.2020 - 09:30 | | İHA

Sinir krizi geçiren kişi ortalığı birbirine kattı

 İstanbul Fatih’te sinir krizi geçiren bir kadın mahalleyi birbirine kattı. Ekiplere yukarıdan sıcak su döküp çaydanlık fırlatan kadın, yaklaşık 1 buçuk saat sonra polis müdahalesiyle gözaltına alındı.

Sinir krizi geçiren kişi ortalığı birbirine kattı


Olay, dün saat 20.30 sıralarında İstanbul Fatih Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, semtte yaşayan bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle cama çıkarak bağırmaya başladı. Sinir krizi geçiren kadını gören ve duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadının yanındaki küçük yaştaki çocuğa zarar verme ihtimaline karşın aşağıya hava yastığı açtı.

MAHALLEYİ BİRBİRİNE KATTI

Yanına kimseyi yaklaştırmayan kadın bir süre sonra, müdahale etmek isteyen ekiplere yukarıdan sıcak su döktü. Bununla da yetinmeyen kadın çaydanlık ve benzeri mutfak eşyaları fırlattı.

Mahallelinin ayağa kalktığı olayda polis ekipleri, kadını yanındaki çocuğa zarar verme olasılığı nedeniyle müdahale ederek gözaltına aldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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