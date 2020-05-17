SÄ±nÄ±rda ele geÃ§irildi! Tam 20 bin paket

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17.05.2020 - 18:34 | | DHA

SÄ±nÄ±rda ele geçirildi! Tam 20 bin paket

Van'Ä±n Ã‡aldÄ±ran ilÃ§esinde, kaÃ§akÃ§Ä±lar tarafÄ±ndan Ä°ran'dan getirilen ve araziye gizlenen 20 bin paket gÃ¼mrÃ¼k kaÃ§aÄŸÄ± sigara, jandarma ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± arama-tarama faaliyetlerinde ele geÃ§irildi.Â

SÄ±nÄ±rda ele geçirildi! Tam 20 bin paket

Ã‡aldÄ±ran ilÃ§esindeki jandarma ekipleri, Ä°ran'dan getirilen gÃ¼mrÃ¼k kaÃ§aÄŸÄ± sigaralarÄ±n Ã¼lkeye sokulacaÄŸÄ± bilgisini aldÄ±. Bunun Ã¼zerine harekete geÃ§en ekipler, Ä°ran sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki SoÄŸuksu Mahallesi'ne operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda, yapÄ±lan arazi arama-tarama faaliyetleri sonucu, kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±n dere kenarÄ±na gizledikleri 20 bin paket gÃ¼mrÃ¼k kaÃ§aÄŸÄ± sigara ele geÃ§irildi. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ceza yediler selfie çektilerAnkaraâ€™da, sokaÄŸa çÄ±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ± ihlal eden ve polisin 'dur' ihtarÄ±na uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Olcay ÇakÄ±r (19) ile yanÄ±ndaki Eren Ç. (16) ve Fehmi U. (17), yaklaÅŸÄ±k 5 kilometre süren kovalamacanÄ±n ardÄ±ndan yakalandÄ±. Toplam 11 bin 923 lira para ceza kesilen gençlerin polis otosunda selfie yapmasÄ±, dikkat çekti.
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