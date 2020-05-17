SÄ±nÄ±rda ele geÃ§irildi! Tam 20 bin paket

Ã‡aldÄ±ran ilÃ§esindeki jandarma ekipleri, Ä°ran'dan getirilen gÃ¼mrÃ¼k kaÃ§aÄŸÄ± sigaralarÄ±n Ã¼lkeye sokulacaÄŸÄ± bilgisini aldÄ±. Bunun Ã¼zerine harekete geÃ§en ekipler, Ä°ran sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki SoÄŸuksu Mahallesi'ne operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda, yapÄ±lan arazi arama-tarama faaliyetleri sonucu, kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±n dere kenarÄ±na gizledikleri 20 bin paket gÃ¼mrÃ¼k kaÃ§aÄŸÄ± sigara ele geÃ§irildi. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.