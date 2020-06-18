MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sınırda görülen koca engerek yılanı korkuya neden oldu
ABONE OL
18.06.2020 - 13:04 | | İHA

Sınırda görülen koca engerek yılanı korkuya neden oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde ölçüm yapan harita teknikerleri, karşılarına çıkan koca engerek yılanı nedeniyle büyük korku yaşadı.

Sınırda görülen koca engerek yılanı korkuya neden oldu

Hakkari Yüksekova İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesinin Yamaç köyünde ölçüm yapan harita teknikeri Engin Özcanan ve Murat Arslan, birden önlerine çıkan koca engerek yılanı nedeniyle büyük korku yaşadı.

İlk kez böyle bir yılanla karşılaştıklarını ifade eden Engin Özcanan ve Murat Arslan, “Ölçüm yaparken ender görülen koca engerek yılanıyla karşılaştık. Korkmaktan öte çok şaşırdık. Çünkü böyle bir türü daha önce bölgede görmedik. Biz de nadiren görünen yılana zarar gelmemesi için çalışma sahasını terk edene kadar uzak durduk. Yani yılan tekrar doğal yaşamına geri dönmüş oldu” dedi.

    Trafikte ilginç yolculuk! Aracın içindeki yatağa...Eskişehir’de seyir halinde ilerleyen aracın içerisindeki yatağa uzanarak yolculuk yapan vatandaş dikkat çekti
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hafta sonu (cumartesi-pazar) sokağa çıkma yasağı var mı? Sınav günlerinde 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    Hafta sonu (cumartesi-pazar) sokağa çıkma yasağı var mı? Sınav günlerinde 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

    Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

    Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

    Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

    Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağı talimatı

    Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağı talimatı

    Sıradaki Haber