25.08.2020 - 09:17 | | İHA
Sınırda operasyon! 910 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep’in Karkamış Gümrük Kapısında, Suriye’den Türkiye’ye giren bir araçta yapılan aramada, 910 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren bir aracı durdurdu. Aracın gizli bölmelerinde yapılan aramada 910 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak araç sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. Yakalanan kaçak sigaranın imha edileceği bildirildi.
Korkunç olay! Son telefonu oldu: Dayı sele kapıldık sürükleniyoruzİstanbul’dan önceki gün Giresun’a gelen Davut Akgün, eşi Emine Akgün ve kızı Betül Akgün, otomobille Çaldağ köyünde sele kapıldı. Betül Akgün, dayısını arayarak “Biz sele kapıldık, sürükleniyoruz” dedi. Telefon kapandı ve bir daha açılmadı...