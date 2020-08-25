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25.08.2020 - 09:17 | | İHA

Sınırda operasyon! 910 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’in Karkamış Gümrük Kapısında, Suriye’den Türkiye’ye giren bir araçta yapılan aramada, 910 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sınırda operasyon! 910 paket kaçak sigara ele geçirildi

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren bir aracı durdurdu. Aracın gizli bölmelerinde yapılan aramada 910 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak araç sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. Yakalanan kaçak sigaranın imha edileceği bildirildi.

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