21.01.2021 - 16:36 | | DHA
Sınırda şaşırtan olay! Far ve akaryakıt deposunda 4 kuzu
Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak için Akçakale Gümrük Kapısı'nda bir otomobil durduruldu. Otomobilin far bölümü ile akaryakıt deposuna gizlenen 4 kuzu şaşkınlık yarattı.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen, sürücüsünün ismi açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Kontroller sırasında otomobilin ön ve arka kısımlarından ses geldiği belirlendi. Detaylı inceleme yapan ekipler, otomobilin far bölümü ile akaryakıt deposuna gizlenmiş, ses çıkarmaması için ağızları bantlanmış 4 kuzu tespit edildi. Kuzular bulundukları yerden çıkarılırken, sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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