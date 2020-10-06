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06.10.2020 - 14:54 | | DHA

Sınırda yakalandı! Çorabından 3 kilo altın çıktı

Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısında Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir kişinin giydiği çoraplarında 3 kilo 118 gram altın ele bulundu.

Sınırda yakalandı! Çorabından 3 kilo altın çıktı

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısına aracıyla gelen bir kişiden şüphelenerek üst araması yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada ismi öğrenilemeyen kişinin ayak bileğine sarıp çorabında gizlemeye çalıştığı 3 kilo118 gram altın ele geçirildi. Altına el koyan görevlilerin gözaltına aldığı şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.

Sınırda yakalandı Çorabından 3 kilo altın çıktı

Şişli'de 'kuaför kaçırıldı' ihbarı polisi harekete geçirdi!İstanbul Şişli'de bir kuaförün zorla bir arabaya bindirilerek kaçırıldığı ihbarı polisi harekete geçirdi. Kaçırıldığı iddia edilen kuaförün silahla yaralandığı ve lüks ciple hastaneye götürüldüğü ortaya çıktı. Cipte ruhsatsız bir tabanca bulundu, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Bu arada, kuaförün hastaneye götürülüş anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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