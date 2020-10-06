Sınırda yakalandı! Çorabından 3 kilo altın çıktı

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısına aracıyla gelen bir kişiden şüphelenerek üst araması yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada ismi öğrenilemeyen kişinin ayak bileğine sarıp çorabında gizlemeye çalıştığı 3 kilo118 gram altın ele geçirildi. Altına el koyan görevlilerin gözaltına aldığı şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.