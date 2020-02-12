Sınırdan sıcak görüntü! Dikkat çeken sevkiyat

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve aralarında çok namlulu roketatarların yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Araçlar güvenlik önlemi altında sınır birliklerine yönlendirildi.

ŞANLIURFA'DAN TANK SEVKİYATI

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan, tank, taşıyan 15 araçlık konvoy, Gaziantep istikametine doğru ilerledi. Trafik polisi ve jandarma eskortluğunda ilerleyen zırhlı askeri araçların Hatay-İdlib sınırındaki birliklere konuşlandırılacağı kaydedildi. Öte yandan bölgeden Suriye'de konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne personel ve zırhlı araç takviyesinin devam edeceği bildirildi.

KOMANDOLAR GÖNDERİLDİ

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve buradaki sınır birliklerinde hazır bekletilen komandolar hazırlıklarını tamamladı.

Komandolar daha sonra zırhlı personel taşıyıcılarıyla İdlib'deki gözlem noktalarına hareket etti.

MSB'DEN PAYLAŞIM

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdlib halkının yanında olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bölgemizde barışın anahtarı olan TSK, Esed rejiminin zulmü altında ezilen, ağır kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren, terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdlib'li kardeşlerinin yanındadır. Herkes gözlerini kapatsa da asil Türk milleti mazlumlara desteği sürdürecektir."

Paylaşımda, Esed rejiminin saldırılarında yaralananlar ve ağır kış koşullarında yaşamlarını sürdürmeye çalışanların fotoğraflarına da yer verildi.